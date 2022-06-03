TARSUS ÜNİVERSİTESİ MÜZEDE TÜKENMEYEN ENERJİ PROJESİ İLE FARKINDALIK YARATTI

Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklar Yenilenebilir Enerji Çeşitlerini, MTA Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı’nda TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi '' Müzede Tükenmeyen Enerji '' ile Öğreniyor.

Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Ankara Üniversitesi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünü iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Aral’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Müzede Tükenmeyen Enerji” isimli projenin açılış töreni gerçekleşti.

Projede, Altındağ ve Mamak Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim alan beş-altı yaş , yaş grubu 60 çocuk ve aileleri hedef kitleyi oluşturmaktadır. Projede beş gün süre ile çocuklarımıza müzede eğitim verilecektir. İlk hafta Altındağ Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim alan 30 çocuk ikinci hafta ise Mamak Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde eğitim alan 30 çocuk eğitim alacaktır. Ankara Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi gibi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ve MTA’da çalışan eğitimcilerden oluşan güçlü proje ekibi ile proje tamamlanmıştır. Projede yenilenebilir enerjinin etkileşimli olarak çocuklara sunulması, günlük hayattaki kullanımlarının öneminin fark edilmesi, çevreye olan etkisinin incelenmesi, bilinçli enerji tüketiminin sağlanması ve enerji israfının önlenmesi amaçlanmıştır.

Projede çocuklara verilen eğitimlerin yanı sıra aile eğitimleri de gerçekleştirilmiştir. Aile eğitimleri ile çocukların elde ettiği kazanımlarının kalıcı olması ve aile içerisinde yaygınlaştırılması hedeflemektedir. Aile eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Gürsoy ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm öğretim görevlisi Dr. Gül Kadan yürütecektir.

Proje yürütücüsü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Neriman Aral , yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, biyokütle, hidro enerji ve jeotermal enerji konularında beş gün boyunca oyun, sanat, müzik, drama, STEAM aracılıyla okul öncesi dönem çocuklarının yaparak yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini belirtmiştir. Çocukların eğlenerek öğrenmelerinin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Proje uzmanlarımızdan Dr. S. Seda Bapoğlu Dümenci ve Araştırma Görevlisi Emin Demir , çocukların enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığını geliştirmeyi hedeflediklerini belirtmişlerdir. Projenin hedeflerine ulaşmasında çocukların eğlenerek öğrenmelerinin önemli olduğunu söylemişler, çocukların öğrenmelerinde ailelere önemli görevler düştüğünü de belirtmişlerdir.