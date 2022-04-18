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UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLAR YAKALANDI
Şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ASAYİŞ 18.04.2022, 10:26
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti ve bilişim sistemlerini kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şahsa yönelik yapılan operasyonla şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 1554 adet Regapen 300 mg isimli sentetik eczalar, 1 paket esrar,
2 adet silah, silahlara ait 24 adet fişekler, toplam 20885 TL para ile dijital materyaller ele
geçirildi.
Şüpheli A.V., M.C.A., M.A., A.Y., B.S., C.B., B.A., H.Ö., S.D., M.G., H.S.,
isimli şahıslardan 3’ü (H.S.) (M.A.) (H.Ö.) çıkarıldıkları Adli mercilerce tutuklanırken 8
şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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