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TIRA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Mersin’in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ASAYİŞ 16.06.2022, 15:56 16.06.2022, 16:04
Mersin’in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Karşıyaka Mahallesi, eski Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mut-Karaman istikametine seyir halinde olan Hasan Şan yönetimindeki 33 AAK 743 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, park halindeki tıra daha sonra telefon direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mut Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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