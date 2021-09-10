Flaş HaberTARSUS İDMAN YURDU İLK 3 PUANINI ALDI
Son Dakika
TALİHSİZ KADINI POLİS KURTARDI
Şişli’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Asayiş Bürodan çıkışı sırasında kısa bir açıklama yapan Topal, “Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum. Şimdi nereye götürülüyorum bilmiyorum” dedi.
ASAYİŞ 10.09.2021, 13:57
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alınmış, Şilan Topal'da ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getirilmişti.
Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Şilan Topal, Asayiş Şubeden çıkarak evine gitti. Şubeden çıkışı sırasında Şilan Topal, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Kurtulduğum için mutluyum, polislere devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum. Şu anda nereye gidiyorum bilmiyorum” dedi.
32°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:10
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Real Betis
|3
|2
|14. Elche
|3
|2
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü