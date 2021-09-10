TALİHSİZ KADINI POLİS KURTARDI

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alınmış, Şilan Topal'da ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getirilmişti.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Şilan Topal, Asayiş Şubeden çıkarak evine gitti. Şubeden çıkışı sırasında Şilan Topal, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Kurtulduğum için mutluyum, polislere devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum. Şu anda nereye gidiyorum bilmiyorum” dedi.