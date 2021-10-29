OKUL YOLUNDA ÖLÜM TEĞET GEÇTİ

Mersin’de okuluna doğru koşan bir çocuk, otomobilin çarpmasından kıl payı kurtulurken, bu anlar anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Müfide İlhan Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Şimşek İlkokulunda okuyan küçük bir öğrenci, karşıdan karşıya koşarak geçmek istedi. Bu sırada bölgeden hızlı geçen bir otomobil, çocuğa çarpmak üzereyken son anda durdu. Çocuk şans eseri ölümden dönerken, ayağından hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.