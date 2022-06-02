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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KÖPEĞE ÇARPMAMAK İSTERKEN DÜŞEREK YARALANDI
Mersin’in Silifke ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için firen yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, düşerek yaralandı.
ASAYİŞ 02.06.2022, 11:21
Mersin’in Silifke ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için firen yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesinde 33 KAE 14 plakalı motosikletle seyir halindeki Nuri Şimşekli, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani firen yaptı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü yere savruldu. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve Polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis kısa süreli kapalı olan yolu trafiğe açtı.
Kaynak: İHA
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