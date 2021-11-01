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MERSİN'DE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI
Mersin’in Mut ilçesinde baba ve oğlun av tüfeğiyle kahvehane önündeki amca çocuklarına ateş etmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 01.11.2021, 13:44
Mersin’in Mut ilçesinde baba ve oğlun av tüfeğiyle kahvehane önündeki amca çocuklarına ateş etmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Sakız Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. O.Ç. mahallede kahvehane sahibi olan amca çocukları E.Ç., E.Ç ve İ.Ç. ile aralarındaki bir husumetten dolayı tartıştı. Kızarak kahvehaneden ayrılan O.Ç. oğlu Z.Ç. ile birlikte yanına aldığı av tüfeğiyle olay yerine geldi.
İddiaya göre, O.Ç. ve oğlu, av tüfeğiyle amca çocuklarına rastgele ateş etti. Olayda 3 kardeş ile R.U. isimli şahıs yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan E.Ç. Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Mut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.
Olay yerinden kaçan O.Ç. ve Z.Ç. akrabalarının yayla evinde jandarma tarafından gözaltına alındı.
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