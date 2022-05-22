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MERSİN'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN ŞAHIS KAYBOLDU
Mersin'de yabancı uyruklu bir şahıs, serinlemek için girdiği denizde kayboldu.
ASAYİŞ 22.05.2022, 18:50
Merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren 20'li yaşlardaki yabancı uyruklu genç, dalgalar arasında kayboldu. Gencin denizde kaybolduğunu fark eden sahildeki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekipleri de sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren aramalarına rağmen kaybolan şahıs bulunamazken, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
Kaynak: İHA
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