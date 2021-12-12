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MERSİN'DE DEMİR YÜKLÜ TIR YANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
ASAYİŞ 12.12.2021, 09:09 12.12.2021, 09:34
Mersin’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.
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