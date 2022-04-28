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MERSİN'DE 5 MİLYON ADET DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, bir kamyonda yaptığı aramada bin kutu içerisinde 5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.
ASAYİŞ 28.04.2022, 11:16
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, bir kamyonla dolu makaron getirileceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen kamyonu yakalayan ekiple, yaptıkları amalarda bin kutu içerisinde toplamda 5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan T.K. Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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