KAZADA ÖLEN LİSE ÖĞRENCİSİ NEFİSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin’de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarparak ölümüne neden olduğu 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine öğretmen ve okuldan arkadaşları katılırken, acılı anne ağıtlar eşliğinde oğlu ile birlikte gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nefise Buruk’a yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buruk’un olay yerinde kalan çantası ve ayakkabıları ise yakınlarına teslim edildi. Çiftçilikle uğraşan baba Hakkı ve anne Sunay’ın tek kızları olan Nefise’nin 12 yaşında Mustafa adında erkek kardeşinin olduğu, her gün servisle okula gidip geldiği öğrenildi.

Anne ağıtlar yaktı

Kazada hayatını kaybeden Nefise Buruk’un cenazesi bugün hastane morgundan alınarak cenaze aracıyla her gün servisle gelip gittiği Erdemli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta olan Küstülü Mahallesi’ne götürüldü. İlk önce evine götürülen genç kızın cenazesi ardından mahalle mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazı kılınmasının ardından genç kızın naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, mahalle sakinleri, Buruk’un ailesi ve yakınları katıldı.

Aile yakınları ve öğrencilerin koluna girerek destek olduğu Nefise’nin annesi Sunay Buruk’un, "Kırmızı battaniyeden çıkarsınlar kara topraklara koysunlar, arkandan ben de varayım, yaşayamam sensiz" diyerek ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağladı. Nefise’nin kardeşi Mustafa ise annesinin yanında gözyaşlarına hakim olamadı.