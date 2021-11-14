Son Dakika

5. GÜN MÜSLÜME'DEN HALA HABER YOK

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 4 gece geride kaldı, 5’inci gündüze girildi.

ASAYİŞ 14.11.2021, 13:30 15.11.2021, 11:00
5. GÜN MÜSLÜME'DEN HALA HABER YOK

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 4 gece geride kaldı, 5’inci gündüze girildi. Kokuya duyarlı köpekler, droneler, 200 personel ve yöre sakinlerinin desteğiyle süren arama çalışmalarında 10 kilometre karadan, 20 kilometre de keşif uçağıyla tarandı şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 4 gece geride kaldı. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Keşif uçağı ve drone ile de havdan tarama yapılması sürerken şu ana kadar 10 kilometrelik alan karadan defalarca 20 kilometrelik alan ise insanlı keşif uçağı ile tekrar tekrar arandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarında bu saate kadar bir ize rastlanmadı.

Çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen, içinde avcı ve çobanların da olduğu gönüllü gruplar dahil oldu. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da sürekli bölgede bulunarak hem koordineyi sağlıyor hem de gönüllü gelen grupları bilgilendirerek yönlendiriyor.

“Çok hareketli bir çocuktu”

Çarşamba günü torununun kaybolduğunu anımsatan dede Hasan Yağal, "4 gece geçti. O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dedi.

Çevre köylerden desteğe geliyorlar

Arama çalışmalarına beraberinde 20 kişilik gönüllüyle gelen Mut Aşağı Köselerli Muhtarı Mehmet Ali Taş, "Çocuk kaybolmuş dediler biz de köylüler olarak Mut’tan geldik, Aşağı Köselerli Muhtarıyım ben. İşte arkadaşlarımızla 15-20 kişiyiz. Biz de yardımcı olacağız ekiplere. Arayacağız, bulabilirsek bulacağız. Bunlar Yörük olduğu için bizim o taraflardan göçerek gelirler. Oralarda arkadaş olduk tanıştık. Akrabamızın da kayını olur, amcamın oğlunun. Oralarda bir işleri olsa yardımcı oluyoruz. Burada da çocuk kaybolunca oradan geldik, yardımcı olmaya çalışacağız. Duyan herkes üzgün, köyden daha çok gelmek isteyen oldu da gönüllü olanları, genç olanları getirdik” diye konuştu.

Arama çalışmalarına destek olan köylüler de, aralarında Yörük, çoban ve avcılar olduğunu, Müslüme’nin bulunmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

banner290
Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2021
İmsak 05:50
Güneş 07:12
Öğle 12:31
İkindi 15:16
Akşam 17:40
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
sanalbasin.com üyesidir