ŞAMPİYON GENÇLER OLİMPİYAT BİLETİ İÇİN TER DÖKÜYOR

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan havalı tüfekler branşında ülke genelinde birçok defa birincilik olmak üzere çok sayıda derece alan genç sporcular, Avrupa ve Karadeniz kupaları için ter döküyor. 6 defa Türkiye Şampiyonu olan 18 yaşındaki Şule Nur Tekeli, önümüzdeki hafta Norveç'de yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girerek olimpiyatlara katılmak istiyor.

Erdemli Atış Poligonu sayesinde ilçedeki gençler de “Havalı Silahlar” sporuna ilgi gösteriyor. Küçük yaşta merakla havalı tüfek sporuna başlayan Şule Nur Tekeli, Elif Eda Çınar ve Enes Buğra Yayla’nın başarıları dikkat çekiyor. Daha önce 6 defa Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Şule Nur Tekeli, milli takım adına 18 Mart’ta Norveç’te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda derece elde edip olimpiyat biletini almak için haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Elif Eda Çınar ve Enes Buğra Yayla da Trabzon’da Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılacak olan Havalı Silahlar Karadeniz Kupası'ndan derece alarak önce yurt dışındaki yarışlarda ardından da olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmenin hayalini kuruyor.



6 defa Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyat şampiyonluğu

4 yıldır atıcılık sporu ile uğraştığını belirten Şule Nur Tekeli, arkadaşıyla birlikte gezmeye geldiğini ardından çok haveslendiği polislik mesleği için atışlarını geliştirmek istemesiyle bu spora başladığını ifade etti.

Atışlarının çok iyi olmasıyla tamamen kendini atıcılık sporuna verdiğini ve 4 yılda çok fazla yol kat ettiğini dile getiren Tekeli, "3 defa Avrupa Şampiyonası'na gittim. Şu anda Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Norveç'e gideceğim ve şu an hedefim olimpiyatlar. İnşallah olimpiyat kotasını alıp, olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. 6 defa Türkiye Şampiyonu oldum, şu an Dikeç Atıcılık Kulübü'ndeyim, Rahim Javadi hocam ile birlikte bu yolda hızla devam ediyoruz. Haftada 6 defa antrenman yapıyorum, sabah ve akşam. Toplamda 7 saat sürüyor antrenmanlarım günde. İnşallah ayın 10'unda Ankara'ya gedeceğim, 18'inde de yola çıkacağım, orada 5 gün kalacağım. 5 gün içerisinde de yarışmayı yapacağım" dedi.



15 yaşında 3 kez derece aldı

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından 15 yaşındaki Elif Eda Çınar ise, "Bir müsabaka izlemeye gelmiştim, oradan ilgimi çekti ve devam ettim. 4 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Türkiye, birinci, ikinci ve üçüncülüğüm var. Hedefimde de olimpiyat şampiyonluğu var" diye konuştu.



Hem sporcu hem antrenör

Hem antrenörlük hem de sporculuk yapan 22 yaşındaki Enes Buğra Yayla da, "8 yıldır bu sporla ilgileniyorum. 2019 yılından sonra profesyonelliğe başladık. Önceden amatördük. 5 defa Türkiye şampiyonluğum var, birçok ikincilik ve üçüncülüğüm var. 2 yıl Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yer aldım. Şimdi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü'nde antrenörlük yapıyorum. Hem antrenörlük hem sporculuk ikisini bir arada götürüyoruz. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Bize bu imkanları tanıyan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



"Dünyanın en iyi poligonunda antrenman yapıyoruz"

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dile getiren Milli Takımlar Antrenörü Rahim Javadi, "Şule Nur kızımız Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Ayın 10'unda Ankara'da kampımız var. 18'in de Norveç'te Avrupa Şampiyonası yapılacak, onun için hazırlanıyoruz. Öbür sporcularımız da Trabzon'da yapılacak Karadeniz Kupası'na hazırlanıyor. Şükür Allah'a dünyanın en iyi poligonunda antrenman yapıyoruz, bize çok büyük bir katkısı var. Bu yılın sonunda 10'uncu ayda Dünya Şampiyonası var, amacımız buradan olimpiyat kotası alabilmek. Güzel Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.