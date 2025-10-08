Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Mersin’e 43 yeni sağlık personeli atandığı müjdesini verdi.

Mersin İl sağlık Müdürlüğü tarafından yapıla açıklamaya göre 2.dönem kurası ile Mersin'e toplam 43 yeni sağlık çalışanı atandı.

Atamalara göre ; 24 uzman hekim , 7 pratisyen hekim , 1 uzman diş tabibi , 7 diş tabibi ve 4 eczacı göreve başlayacak. Bu atamalar ile Mersin’in sağlık hizmetlerindeki kapasitesinin güçlendirilmesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Uzm. Dr. Mustafa Ekici, yaptığı açıklamada, “İlimize atanacak olan sağlık personelimizin görev yapacağı kurumlar, vatandaşlarımıza daha etkin sağlık hizmeti sunmamıza önemli katkılar sağlayacak. Mersin’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Atamalar, özellikle şehir genelindeki sağlık kurumlarının insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynayacak. Yeni göreve başlayan hekim ve sağlık çalışanlarının, Mersin’in farklı bölgelerinde görev yapacakları belirtilirken, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması açısından atamaların önemli bir adım olduğu vurgulandı.