Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybedenlerden 2’sinin naaşı, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün sabah ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Suzan Uğuz’un cenazesi dün Kocahasanlı Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölenlerden 2’sinin cenazesi de bugün son yolculuğuna uğurlandı. 47 yaşındaki Şerife Karakuş ile 55 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Üstün’ün cenazesi yarım saat arayla Türbe Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazlarının ardından Karakuş ile Üstün’ün naaşları defnedildi. Cenaze törenlerine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, vatandaşlar, aileler ve yakınları katıldı.

Yaşamını yitirenlerden Münevver Anamurlu’nun cenazesinin de bugün Limonlu Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.