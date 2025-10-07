Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Suzan Uğuz’un cenazesi toprağa verildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Suzan Uğuz’un cenazesi hastane morgundan alınarak Kocahasanlı Mahallesi’ne getirildi. Kocahasanlı Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Uğuz’un cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile bazı protokol üyeleri, vatandaşlar, yakınları ve ailesi katıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin de yarın defnedileceği öğrenildi.