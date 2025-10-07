Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, Yakaköy mevkiinde ’Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’ inşasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında ilk etapta 8 bin metrekarelik bir alan doğal yaşam merkezi olarak düzenlenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaşlı, yaralı, sahipsiz, travmaya uğramış veya can güvenliği açısından tehlike oluşturan hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri veteriner hekim ve personel gözetiminde burada yürütülecek.

"8 bin metrekarelik alanda doğal yaşam alanı kuruluyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Belediye olarak Yakaköy mevkiinde kuracağımız ‘Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’ için zemin düzenleme ve inşa çalışmalarına başladık. İlk etapta 8 bin metrekarelik bir bölgeyi bu amaçla değerlendiriyoruz" dedi.

Kulübeler, su tankları ve beslenme alanları oluşturulacak

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesine tahsis edilen 25 bin metrekarelik alanın ilk 8 bin metrekarelik kısmı iş makineleriyle tesviye ediliyor. Ardından alanın çevresi güvenlik telleri ve çitlerle kapatılacak. Bölgeye köpek kulübeleri yerleştirilecek, su tankları kurulacak ve beslenme alanları oluşturulacak.

Veteriner ve personel gözetiminde bakım sağlanacak

Projeyle birlikte, sahipsiz sokak hayvanlarının doğaya daha yakın, güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. Doğal Yaşam Alanında bir veteriner hekimin yanı sıra, can dostların beslenmesi, bakımı ve rehabilitasyonu için görevli personel de hizmet verecek.