Mersin’in Mut ilçesinde ortaokulu öğrencileri, Filistin’e destek, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde etkinlik yaptı.

İlçede bulunan Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Filistin halkına destek olmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, kendilerinin diktiği ve çizdiği Filistin bayrağını açtı. Öğretmenlerinin rehberliğinde Filistin bayraklarını açarak müzik aletleriyle Filistin şarkısı da okuyan öğrenciler, Gazze’de yaşanan insanlık dramının son bulması için temennide bulundu.

Okul Müdürü Kemal Işık, "Şehit Ahmet Ersoy Okulu öğrencileri Filistin farkındalık etkinliklerine canı gönülden katılım sağladılar. Kimi öğrencilerimiz bayrak dikti, kimi öğrencilerimiz boyamalar yaptı, kimi öğrencilerimiz de yetenekleri doğrultusunda müzik aletleriyle destek verdi. Filistin özgürdür özgür kalacaktır. Sonuna kadar Filistin’in yanındayız" dedi.