Tarsus Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısında kentsel dönüşümden asansör kazası soruşturmasına, pazar denetimlerinden evsel atık bedeline kadar birçok önemli konu ele alındı. Belediye Başkanı Ali Boltaç şeffaf, adaletli ve hizmet odaklı yönetim anlayışını vurgularken "Bu şehre hizmet etmek benim için bir görevden öte, bir vefa borcudur"dedi.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. Oturumu, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye müdürlüklerinden ve komisyonlardan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. Başkan Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında meclis kürsüsünden güncel verileri paylaşarak sürecin geldiği noktayı anlattı. Projenin toplam arsa alanının 17 bin 525 metrekare olduğunu belirten Boltaç, projenin başlatılabilmesi için yüzde 50+1 oranına ulaşılması gerektiğini hatırlattı. Bu oran için 8 bin 762,50 metrekarelik kısmın sözleşmeye bağlanması gerekirken, bugün itibarıyla 5 bin 501 metrekarelik alanın yeni sözleşmeler kapsamında imzalandığını ifade eden Başkan Boltaç, "Vatandaşlarımız geçmişte elden yaptıkları sözleşmelerde birçok mağduriyet yaşadı. Biz, hak sahiplerinin zarar görmemesi için tüm işlemleri yasal zeminde yeniden düzenledik" dedi.

"Bu yılın sonunda ihaleye çıkıp kazmayı vurmayı planlıyorum"

Kentsel dönüşümün Tarsus için stratejik bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Boltaç, "Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde, 4 bin metrekarelik alanda yasal veya teknik bir sorun olmadığı takdirde bu yılın sonunda ihaleye çıkıp kazmayı vurmayı planlıyorum. Bu, benim boynumun borcu. Sözleşme imzalamayan hemşerilerimiz de sürece hızlı şekilde dahil olurlarsa, çalışmalar aynı hızla ilerler" diye konuştu.

Yenice Mahallesi’nde uzun süredir ihmal edilen Uğur Mumcu Parkı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Boltaç, "Uğur Mumcu Parkı yıllardır unutulmuş, önemsenmemiş bir alan. Çalışmalarımızı tamamlayarak parkı baştan sona yenileyeceğiz ve yenilenen yüzüyle Yenice halkına kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız"

Ölümle biten asansör kazasına değinen ve başlasağlığı dileyen Başkan Boltaç, "Genç bir kardeşimiz hayatının baharında hayattan koparıldı. Binanın inşaat ruhsatı dahil tüm belgeleri ilgili mercilere teslim ettik. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin hızlı şekilde tecelli etmesi için sürecin arkasındayız" dedi.

Boltaç, Asansörlerin güvenliği için kontrollerin alanında uzman mühendisler gözetiminde sürmesi amacıyla, Makine Mühendisleri Odası ile belediye arasında bir protokol bulunduğunu da belirtti.

Evsel katı atık bedeli komisyona havale edildi

Evsel katı atık bedelinin yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Boltaç, "Yasalar gereği bu bedeli almak zorundayız. Aksi hâlde kamu zararı doğar" dedi.

Merkezi meskenlerde, kırsal meskenlerde ve iş yerlerinde belirli oranlarda indirim uygulandığını belirten Boltaç, konunun detaylı şekilde yeniden incelenmesi için meclis üyelerine çağrıda bulundu. Alınan karar doğrultusunda, evsel katı atık bedeline ilişkin madde oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi ve tekrar görüşülmek üzere gündeme alınacağı kaydedildi.

Başkan Boltaç, aynı gün farklı mahallelerde kurulan pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin fiyat kontrolleri yapacağının altını çzidi. Bu uygulamanın, hem tüketici haklarının korunması hem de fiyat istikrarının sağlanması açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.

"Tarsus Meclisi, her şeyin açıkça konuşulduğu bir meclistir"

Tarsus Belediye Meclisinin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yapıya sahip olduğuna da değinen Boltaç, "Tarsus Meclisi, her şeyin açıkça konuşulduğu, her sorunun masaya yatırıldığı bir meclistir. Bu yönüyle pek çok ilçeden ayrılmaktadır. Bu şehre hizmet etmek benim için bir görevden öte, bir vefa borcudur. Tarsus’un evladı olarak, doğduğum bu topraklara layık işler yapmaya devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.