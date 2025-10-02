Kadim kültür ve medeniyet şehri Mersin’in inanç, mimari ve tarihsel yapısındaki değişim ve dönüşümlerin ele alındığı panelde, alanında uzman akademisyenler katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Panele konuşmacı olarak katılan Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahid Sezen, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Telli, Öğr. Gör. Ali Ersen Özyurt, Dr. Mustafa Erim ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Ömer Dabanlı, kentin inanç merkezlerinden kentsel mimarisine ve toplumsal yapısındaki dönüşümlere kadar geniş bir perspektifte sunumlar gerçekleştirdi.

Mersin İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Burğut , yaptığı konuşmada: "Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve öğretmenlerimizin her alanda zamanın ruhunu yakalaması amacıyla bakanlığımız tarafından başlatılan Öğretmen Akademileri, Mersin'de de her geçen yıl güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün burada, Mersin Öğretmen Akademilerinin bu yılki ilk etkinliği olan "Altı Minare, Bin bir Anlatı" panelinde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Geçtiğimiz yıl, akademilerimiz bünyesinde çok yönlü etkinlikler düzenledik.

Bu etkinliklerde Mersin ilinde görev yapan 1300 öğretmenimizin yalnızca bilgi edinmesi değil, aynı zamanda üretime katılması ve deneyim paylaşımında bulunulması öncelik oldu. Türkiye Yüzyılının eşiğinde Öğretmen Akademileri meslektaşlarımızın ve dolayısıyla evlatlarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük ve kalıcı etkiler bıraktı.

Şimdi ise önümüzde, yeni hedefler ve heyecan verici bir dönem var. 2025–2026 eğitim-öğretim yılında akademilerimiz; şehir ve kültürden müziğe, edebiyattan biyografiye, rehberlikten felsefe ve düşünceye uzanan geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürecektir. Katılımcı sayılarındaki artış, öğretmenlerimizin akademilere duyduğu ilginin en somut göstergesidir.

Öğretmenlerimizin sanatsal, kültürel, bilimsel ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerimize, dolayısıyla da Mersin'in ve ülkemizin eğitim kalitesine yansıyacaktır.

Bu vesileyle, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve katılım sağlayan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, Mersin Öğretmen Akademilerini daha da ileriye taşıyacak, Türkiye'ye örnek bir model oluşturacağız." dedi

Panele İl Müftüsü Aydın Yığman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Burğut ve Kutlutekin Baş, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri ile çok sayıda eğitimci katıldı.