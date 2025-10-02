Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi muhtarlarıyla düzenlediği istişare toplantısında mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Akdeniz ilçesi mahalle muhtarlarına yönelik geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda mahalle muhtarları, bölgelerine dair sorunları dile getirerek taleplerini iletti. Karşılıklı konuşma şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar, mahalle bazında öncelikli ihtiyaçlara dair kapsamlı bilgi edinme fırsatı da buldu. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i vekaleten Meclis Üyesi Av. Hamit Mert Avcı ile Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş’in yanı sıra, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve personel de katıldı.Yapılan hizmetler için teşekkürlerini de ileten muhtarların, toplantıdan memnun ayrıldığı belirtildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen toplantıların, önümüzdeki dönemlerde de farklı ilçelerde düzenli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

"Sizlerden gelen talepleri alıp, bunların üzerinde çalışacağız"

Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Av. Hamit Mert Avcı, Başkan Vahap Seçer’in saygı ve sevgilerini ileterek başladığı konuşmasında, Akdeniz ilçesinin bazı avantajları ve dezavantajlarının olduğunu söyledi. Avcı, "İlçe Belediyesi iletişimi noktasında bazı eksiklikler yaşıyor olabileceğinizi, bu yüzden de sizlere bu eksikliği kapatabilmek adına pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Birçoğunuzla zaten iletişimdeyiz. Umarız bundan sonra daha sık irtibat halinde oluruz. Bugün daha çok sizlerden gelen talepleri, neyi eksik gördüğünüzü, neyi yapmamız gerektiğini düşündüğünüzü öğrenip, imkanlarımız dahilinde bunların üzerinde çalışacağız. Aynı zamanda bizim de sizlerden, tespit ettiğimiz sorunlar noktasında bazı istirhamlarımız olacak" dedi.

"Muhtarlıklar, halkla en yakın teması olan birimlerdir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş ise,"Başkanımız Vahap Seçer de muhtarları çok önemsiyor. Halkın taleplerini, dertlerini, mahallenin sorunlarını en yakından takip eden, onların bütün problemlerini her gün yaşayan muhtarlardır. Muhtarları bir köprü olarak, belediyenin birimlerinden biri olarak gördüğümüz için, sürekli iletişim halinde olmamız gerektiğini biliyoruz. Bundan dolayı Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde, diğer daire başkanlarımızın da hazır olduğu bir istişare toplantısı yaptık" diye konuştu.

Bu istişare toplantılarında muhtarların genel problemlerin yanında, mahallelerin özel sorunlarını da gündeme getirme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Gündeş, "İlgili daire başkanlarımız notlarını alıyor. Dairesi başkanlığımız hem aksayan yönleri gidermek, hem de vatandaşların konforunu artırmak için böyle bir toplantı sağladı. Muhtarlıklar, belediyenin iletişim kurmakta öncelik vermesi gereken kurumlardan biri olduğu için, bu toplantıları belirli periyotlarla devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Müfide İlhan Mahalle Muhtarı Hülya Eviz, toplantının çok güzel geçtiğini belirterek, "Daire Başkanlarımız bizimle ilgililer. Bir telefon kadar yakınlar. İletişimimiz güzel, memnunuz. Birbirimizle fikir alışverişi yapıyoruz. Unuttuğumuz nokta ya da bilmediğimiz bir şey oluyor, birbirimizden bunun doğrusunu öğreniyoruz. Akdeniz Muhtarları olarak yapmış olduğumuz istişare çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

"Muhtarların böyle bir toplantıya ihtiyacı vardı"

Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Ergüven de, muhtarların böyle bir toplantıya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Ergüven "Bu toplantılar önemli. Muhtarlar açısından da verimli olacağını düşünüyorum. Daire Başkanlarımız işlerini çok iyi yapıyor ve çok güzel takip ediyorlar. 24 saat telefonları açık. Ulaşamadığımız takdirde, bize hemen geri dönüş yapıyorlar. Toplantıda herkes sorununu anlattı ve bu sorunların yerinde tespit edilmesi için notlar alındı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim"diyerek sözlerini tamamladı.