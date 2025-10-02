Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bütçesini en verimli şekilde kullanarak hem tasarruf sağlıyor hem de ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan malzemeleri kendi imalathanelerinde üreterek yeniliyor.

Akdeniz Belediyesi, bozulan ya da zarar gören araç-gereçleri tamirhanelerde onarıp yeniden hizmete kazandırıyor. Zamanla zarar gören çöp konteynerleri Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde tadilattan geçirilip tekrar kullanıma sunuluyor. Böylece hem vatandaşların eksikleri kısa sürede gideriliyor hem de belediye önemli bir maliyet yükünden kurtuluyor.

Belediye atölyelerinde yalnızca çöp konteynerleri değil, taziye evlerinde kullanılan masa, sandalye, çadır ve şemsiyeler de yenilenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Ayrıca farklı birimlere ait araç, gereç ve iş makineleri de belediye ustaları tarafından tamir edilip kullanıma hazır hale getiriliyor.

Park ve bahçelerde zarar gören bank, masa, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve aydınlatma sistemleri de ekiplerce onarılarak mahallelere yeniden yerleştiriliyor. Parklar ve spor sahalarının etrafındaki teller ile duvarlar da yenilenerek vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 526 yeni çöp konteyneri temin edilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde cadde, sokak ve meydanlara yerleştirildi. Akdeniz Belediyesi, ilçe sakinlerine daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Zeyit Şener, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü üretim ve yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Kaynaklarımızı halkımızın yararına en verimli şekilde kullanıyor, hem tasarruf sağlıyor hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızla karşılıyoruz. Amacımız; daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Akdeniz sunmaktır" dedi.