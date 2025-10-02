Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kapsamında Emekli Evi üyeleri, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinleri ve yalnız yaşayan yaş almışları bir araya getirerek, ahşap atölyesi, oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşattı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, ‘Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen programda bir araya geldi. Ayrıca Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi sakinleri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği ahşap atölyesi ile ahşaptan kendi sanat eserlerini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu özel etkinlik; yaş almış vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif rol almasına, birlik ve beraberliklerinin güçlenmesine katkı sağladı. Doğanın içinde keyifli bir gün geçiren Emekli Evi üyeleri, etkinlik boyunca hem sohbet etti hem de beraber vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, birlikte yemek yiyip türküler eşliğinde halay çekti; çember atma, bocce ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli oyunlar oynadı. Etkinliğin sonunda ise ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyen katılımcılar, coşku dolu anlar yaşadı.

"Bize kattığınız değerler için teşekkürler"

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, Büyükşehir Belediyesinin tüm Emekli Evi üyeleri için ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kapsamında etkinlikler düzenlediğini belirterek, "Ne kadar ‘Yaşlılar Günü’ deseler de biz sizleri bu şekilde aktif ve enerjik görünce, yaşlı değil yaş almış diyoruz. ‘Dünya Yaş Almışlar’ gününüzü kutluyoruz. Geçmişin hafızası, geleceğin rehberi olarak, bize kattığınız her değer için teşekkür ediyoruz. Sizlere her daim sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz" dedi.