Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a eleman temin eden 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne eleman temin eden 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.