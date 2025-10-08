Aksa Çukurova Doğalgaz, altyapı çalışmalarına devam ettiği Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ilk gaz arzını sağladı. Şehir ekonomisi ve sanayi için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişme, bölgedeki üretim maliyetlerini düşürerek yatırımları daha cazip hale getirecek.

Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, doğal gazla birlikte sanayide enerji verimliliğinin artacağını, üretim maliyetlerinin azalacağını ve çevresel kazanımların sağlanacağını belirtti. Duman, “Doğal gazla üretim yapan işletmelerin maliyetleri azalıyor, bu da sanayileşmeyi hızlandırıyor. Aynı zamanda şehirlerin havası ölçülebilir düzeyde iyileşiyor” dedi.

Aksa Çukurova Doğalgaz, lisans bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki organize sanayi bölgelerine ekonomik ve çevreci yakıt doğal gazı ulaştırırken, son olarak Tarsus OSB’yi de bu kapsama dahil etti. Doğal gaz arzının sağlanmasıyla birlikte Tarsus OSB, hem ekonomiye hem istihdama katkı sunarken daha temiz üretim altyapısına kavuştu.

2022 yılında başlayan altyapı montaj çalışmalarını OSB yönetimiyle koordineli şekilde yürüttüklerini belirten Duman, “Etap etap tamamladığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık 142 milyon TL’lik yatırım ile şu ana kadar 11 kilometre çelik şebeke montajını tamamladık. Yıl sonuna kadar da 4 kilometrelik ilave şebeke hattını bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Aksa Çukurova Doğalgaz’ın, Çukurova Bölgesi genelinde 1,1 milyon aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Duman, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini ifade etti.