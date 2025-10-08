Sosyal Güvenlik il Müdürü Ali Koç, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı’yı ziyaret etti.

Mersin Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Bekir Yücesoy’un da hazır bulunduğu ziyarette, esnaf ve sanatkârlarımızın sosyal güvenlik uygulamalarıyla ilgili mevcut durumları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Veysel Sarı, temsil ettikleri esnaf ve sanatkarların en önemli paydaşlarından biri olan SGK İl Müdürü Ali Koç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Karşılıklı fikir alışverişiyle oldukça verimli geçen görüşme, kurumlar arası iletişimin ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın İl Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Başkan Sarı şöyle devam etti : “Birliğimiz, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme adına ilgili tüm kurumlarla iş birliğini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Esnafımızın refahı ve haklarının korunması adına yapılan bu tür iş birliklerinin önemine inanıyor, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü bir esnaf yapısı için çalışmaya devam edeceğiz”