Mersin – Şehit Yiğitcan Çiğa İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, velileri ve sınıf öğretmeni Türkan Karakuş Yalkın’ın rehberliğinde dört yıl boyunca sürdürdükleri “okuma kayıt defteri” çalışmasını, Mersin Elvanlı’da düzenlenen doğa temalı bir etkinlikle taçlandırdı.

Birinci sınıftan itibaren her okudukları kitabı deftere kaydeden öğrenciler, binlerce sayfalık bir okuma yolculuğunu geride bıraktı. Sınıfta 500, 600 ve 700 kitaba ulaşan öğrencilerin bulunması dikkat çekti.

Elvanlı’daki kır bahçesinde düzenlenen etkinlikte, okuma kayıt defterleri sergilendi, öğrenciler katılım ve başarı belgeleriyle ödüllendirildi. En fazla kitap okuyan öğrencilere ayrıca kitap armağanları takdim edildi. Sessiz okuma saati, doğada okuma etkinliği, “kitapla anım” paylaşımları ve kitap değiş-tokuş köşesiyle program keyifli anlara sahne oldu.

Sınıf öğretmeni Türkan Karakuş Yalkın, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi:

“Kitabı bir zorunluluktan çıkarıp öğrencilerin hayatının doğal bir parçası hâline getirmek ve okuma alışkanlığını kalıcı kılmak istiyoruz.”

Veliler, düzenli okuma alışkanlığının çocuklarda kelime hazinesi, ifade becerisi ve özgüven üzerinde gözle görülür katkılar sağladığını dile getirdi.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün okuma kültürünü yaygınlaştırma hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülen bu örnek uygulamanın, il genelinde “iyi örnekler” havuzuna dahil edilerek diğer okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.