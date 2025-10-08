Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi, ‘başarılı uygulamalar’ arasında yer alarak ödüllendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı-Hibe Bileşeni Fuar ve Bilgilendirme Etkinliği’ne katıldı. Ankara’da düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesin, Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ başlıklı projesi ‘başarılı uygulamalar’ arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yapılan etkinlikte başvuru yapılan yaklaşık bin proje içerisinden desteklenen 29 başarılı projenin tanıtımı yapıldı. Program açılış konuşmaları, başarı plaketi seremonisi, hibe faydalanıcılarının projelerini tanıttığı fuar alanı, panel oturumları ve proje sunumları ile geniş bir kapsamda yürütüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesine başarı plaketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Climate Change Adaptation Grant Programme’ (CCAGP) Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ (Make A Move For Adaptation to Climate Change) başlıklı projesi ile etkinlikte yer aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, başarılı uygulamalar arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi. Başarı Plaketi Seremonisi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesini temsilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir plaketini teslim aldı.

Paydaşlarla deneyimler paylaşıldı

Büyükşehir Belediyesinin standında proje faaliyetleri ve çıktıları katılımcılarla paylaşılırken, fuar alanı yoğun ilgi gördü. Proje Uzmanı Serel Aşcıoğlu tarafından yapılan sunumda ise, yerelde iklim değişikliğine uyum kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen deneyimler aktarıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, UNDP ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri de deneyimlerini paylaştı.

Bu etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğine uyum alanında yürüttüğü projelerin ulusal düzeyde görünürlüğünü artırırken, proje faaliyetlerinin paydaş kurumlar nezdinde takdir görmesini sağladı. Aynı zamanda farklı kurumlarla deneyim paylaşımı için de önemli bir platform oluşturdu.