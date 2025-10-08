Mersin’in Erdemli ilçesinde bahçeye giden aile fertlerinin olduğu minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi’nde Ağlıca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 BAA 541 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Minibüste bulunanların kendi bahçelerine çalışmaya gittiği öğrenilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, dün de Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 10 metrelik şarampole uçması sonucu 4 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.