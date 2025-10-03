Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silifke Kapızlı tesislerinde gerçekleştirilen ’Akdeniz Gençliği Deniz Kampında’ proje etkinliğini ziyaret etti.

Mersin Valiliği himayesinde, Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde ve ilgili kurumların iş birliğinde düzenlenen kamp programını ziyaret eden Şener, gençlerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu, onların sorularını yanıtladı. Programa Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş da katıldı.

Projenin 4. döneminin başladığını belirten Şener, "Akdeniz ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerimizin sportif faaliyetler yapması, bağımlılıktan uzak durması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve sosyalleşmesi amacıyla 30 Eylül - 24 Ekim 2025 tarihleri arasında 3 gece 4 gündüz şeklinde 4 dönem halinde planlama yapılmıştır. Her dönemde 150 öğrenci olmak üzere toplamda 600 öğrencinin kampa katılması öngörülmüştür. Bu projede emeği geçen başta Mersin Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kamp süresince öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme çalışmaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor etkinlikleri, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetleri, Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam eğitimleri, İzcilik Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından ise sosyal aktiviteler düzenlenecek.