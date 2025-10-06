Gazze'nin sesi olmak, özgürlük filolarına destek vermek ve insan onurunu ayakta tutmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Gazze Kararlılık Yürüyüşü, pazar günü 81 ilde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mersin’de de Mersin Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Mersin’deki yürüyüş, Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan başlayarak Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar öncülüğünde akademik ve idari personel ile öğrenciler de katılarak “Mersin Üniversitesi İsrail Zulmüne Karşı, Filistin’e Destek İçin Yürüyor” pankartı taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek için yürüyüşte yer aldıklarını belirterek, “İnanıyoruz ki bugün hem Mersin’de hem de Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen bu kararlılık yürüyüşlerinde yükselen ses; adaletin, insanlığın ve vicdanın sesidir. Mersin Üniversitesi olarak zulmün karşısında, mazlumun yanında olmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Dileğimiz; Filistin halkının yaşadığı bu büyük acının son bulması ve uluslararası hukukun bir an önce tesis edilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş boyunca alanı dolduran binlerce katılımcı, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılara tepki göstererek çeşitli sloganlar attı. Etkinlik, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman’ın yaptığı dua ile sona erdi.