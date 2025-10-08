Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Mısır Flake, Nergis Soğanı, Güneş Paneli ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Tarsus Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yaşayan üretici ve çiftçilere 4 farklı proje başlığı altında destek verildi. Program kapsamında; 98 üreticiye mobil güneş enerjisi sistemi, 602 üreticiye 36 bin 120 litre sıvı gübre, 120 yetiştiriciye 90 ton yem ve 3 üreticiye 4 bin 500 adet nergis soğanı dağıtıldı. Toplam 823 üreticiye 41 milyon TL değerinde destek sağlandığı belirtildi.

Üreticilere seslenen Başkan Seçer, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bir tarım ülkesi. Biz çiftçi bir milletiz. Mersin tarım bölgesi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da tarımın içinden gelen, tarımın önemini bilen birisidir. Üretim ve çiftçi bizim için değerli ve kutsaldır" dedi.

Belediye gelirlerinin halka adaletli hizmet olarak dönmesi gerektiğini dile getiren Seçer, siyasi ayrım yapmadan destek verdiklerini belirtti. Seçer, "Biz adaletsizliği toprağın 7 kat dibine gömdük. Herkes bizim gözümüzde eşit yurttaştır. Bize oy veren de vermeyen de sağ olsun. Çünkü biz halkın belediyesiyiz" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Seçer, "Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Bizi birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız korur. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle al bayrağımızın altında kardeşçe yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarsus ve Çamlıyayla’da yürütülen tarımsal desteklerin yanı sıra kentte yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Seçer, "2025 yılında tarımsal destek bütçemizi yüzde 80 artırarak 215 milyon TL’ye çıkardık. 2026 yatırım programımıza Tarımsal İnovasyon Merkezini dahil ettik. Ayrıca Karaduvar’a Balık ve Su Ürünleri Hali, Tarsus’a ise 324 dairelik sosyal konut projesi yapacağız. Sözümüzü tutacağız, 2029’da verdiğimiz bütün vaatleri yerine getirmiş olacağız" dedi.

MESKİ’nin Tarsus’ta 2 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaptığını kaydeden Seçer, kente yeni arıtma tesisleri, spor alanları, kültür parkları ve yol yatırımları kazandıracaklarını belirterek, "İşimiz gücümüz Mersin, Tarsus, milletimiz, bu güzel ülkemiz ve vatanımız. İmkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirip halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.