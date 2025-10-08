Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla kentteki kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

2025 yılını ‘Yeşil Dönüşüm Yılı’ ilan eden MTSO, bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitimler, farkındalık çalışmaları ve firma ziyaretlerinin ardından bu kez ’Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Programla, farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yeşil dönüşüm sürecinde işbirliğini artırması hedefleniyor.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Teknik Destek Programı kapsamında MTSO Atölye 1886’da QSI Belgelendirme Kuruluşu tarafından başlatılan eğitim, 10 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. 5 gün sürecek programda kurumların yeşil dönüşüm konusundaki bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir iş modellerine uyum sağlamaları ve ortak bir öğrenme zemini oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitim süresince Niran Armutcu, katılımcılara ’Sürdürülebilirliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türkiye’deki Sektörlere Etkileri’, ’Emisyon Kontrolü ve Yönetimi’ ile ’Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına Yönelik Çevre ve Standartlar’ başlıklarında bilgi aktardı.

Programın açılışında konuşan MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması çalışmalarını önemsediklerini belirterek şunları söyledi: "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izi artık uluslararası ticaretin en önemli konusu. İşletmelerin pazar kaybetmemesi ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamak adına bu alana daha fazla odaklanması gerekiyor. Oda olarak amacımız kentte farkındalık oluşturmak, yeşil uzmanlar yetişmesine katkı sunmak ve bu alanda ortak çalışmalar yürütmek. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, kentle bütünleşerek yol almak istiyoruz."