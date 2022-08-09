Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Neslihan K. idaresindeki 34 EIF 535 plakalı motosiklet, S.Ç. yönetimindeki 41 T 3180 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.