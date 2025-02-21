DÜZ CE(İHA) – Düzce Belediyesi, 23 Şubat Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girecek öğrencilerin yoğun kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşamaması için tüm önlemlerini aldı.

Düzce Ulaşım Genel Müdürü Murat Postoğlu, sınavın Düzce Üniversitesi Kampüsü’nde yapılacak olmasından dolayı, tüm şehir içi ulaşım araçlarının hafta içi olduğu gibi kısa aralıklarla seferlerine devam edeceğini belirtti. Ayrıca, kampüs bölgesinde zincir takılı otobüslerin bekletileceğini ifade eden Postoğlu, "Sınav için kendi özel araçlarıyla yola çıkan ancak yolda kalan öğrencilerimize yardımcı olacağız. Bu öğrencilerimizi otobüslerimizle taşıyacağız. Tüm hatlarımız aktif olacak ve Pazar günü ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Güvenli ulaşımı sağlayarak kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önemle rica ediyoruz" dedi.