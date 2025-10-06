Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan huzurevinin sakinlerini ziyaret eden öğrenciler hediyeler verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ’Köklü geçmiş güçlü gelecek duygusuyla yetişen nesiller’ anlayışıyla ’Bir Şefkat Haresi’ projesi kapsamında Silifke Huzurevi’ndeki yaşlılar öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Erdemli Sultan Akın İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri ve ailelerinin hazırlayıp gönderdiği hediyeleri Silifke Gazipaşa İlkokulu 4-G sınıfı öğrencileri teslim etti. Yaşlılara moral ve motivasyon sağlamak, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, sanat aracılığıyla sevgi, saygı ve paylaşım kültürünü geliştirmeyi amaçlayan etkinlik renkli anlara sahne oldu. Yaş almışlar öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek öğrencilere hayat tecrübelerini anlattı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, Silifke Huzurevi Müdürü Fırat Coşar’da katıldı.