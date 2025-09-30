Mersin’de domuz sürüsünün bir köpeği kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi’nde, Tıp Fakültesi Hastanesi karşısındaki boş arazide meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aralarında yavruların da bulunduğu çok sayıda domuzun, bir köpeği kovaladığı görüldü. Köpeğin sürüden kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken, domuzların mahalle arasında bu şekilde görüntülenmesi endişeye neden oldu. Görüntüler, domuz popülasyonunun arttığı ve yiyecek bulmakta zorlandıkları yönünde yorumlara neden oldu.