Mersin’in Tarsus ilçesinde halatı kopan asansör aşağı düştü, 27 yaşındaki 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi’ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörle düşen Kıyga’yı ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.