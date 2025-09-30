Mersin’in Erdemli ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan ardından nişanlısının kullandığı otomobille kaza geçirip hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı. 15 gün önce aile arasında nişanlanan çiftten geriye mutlu günlerinde çekindikleri fotoğraflar kaldı.

Alınan bilgiye göre, dün Yusuf Günar ile nişanlısı İkbal Yıldırım, yanında annesiyle ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi’ndeki bahçelerine ceviz toplamaya gitti. Günar, bahçedeki ağaçlardan ceviz düşürmeye çalıştığı sırada metal çubuk elektrik teline temas etti. Genç adam, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Günar’ı hastaneye götürmek için nişanlısı, 33 E 9960 plakalı otomobile annesini de alarak direksiyona geçti. İkbal Yıldırım, Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi’ne geldiğinde önünde seyreden Burak H.’nin kullandığı 33 AUU 204 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil ve motosikletteki 4 yaralıyı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hem elektrik akımına kapılan hem de kaza geçiren Günar hayatını kaybetti.

Mutluluklarından geriye fotoğraflar kaldı

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan 22 yaşındaki Yusuf Günar’ın cenazesi alınarak Kösbucağı Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada aile ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenaze namazının kılınmasının ardından Günar’ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

14 Eylül’de aile arasında nişan yapan çiftin, yakın zamanda nişan düğünü yapmayı planladığı ancak bu talihsiz olayın meydana geldiği öğrenildi. Çiftten geriye mutlu günlerinde çekindikleri fotoğraflar kaldı.