Mersin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü kadının ise gözaltına alındığı bildirildi.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen vatandaşlara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Kazada olay yerinde hayatını kaybedenlerin Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olduğu, hastanede hayatını kaybeden çocuğun ise Büşra Güney (15) olduğu öğrenildi. Burkan Acar (21), Yunus Bagi (35) ve Necla Öztürk (15) isimli yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yayalara çarpan 33 ATE 039 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (25) isimli kadının gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Olayla ilgili valilk açıklamasında ise:' İlimiz Akdeniz ilçesi Bekirde kavşağı ışıklarında 02.02.2026 tarihinde saat 20.45 sıralarında bir aracın, başka bir aracı sollamaya çalışırken yaya geçidinde bulunan vatandaşlarımıza çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır.Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz'denildi.