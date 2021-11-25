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İL MÜDÜRÜ DEMİR'DEN MİLLİ MAÇA DAVET : '' HAYDİ MERSİN DESTEK ZAMANI ''

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir , Mersinli spor severleri Milli maça davet etti.

SPOR 25.11.2021, 21:00 25.11.2021, 21:32
İL MÜDÜRÜ DEMİR'DEN MİLLİ MAÇA DAVET : '' HAYDİ MERSİN DESTEK ZAMANI ''

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir , Mersinli spor severleri Milli maça davet etti.

İl Müdürü Demir , 30 Kasım Salı günü Mersin'de oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde H grubunda yer alan Kadın Milli Futbol takımımızın İsrail ile yapacağı maça tüm Mersinli spor severleri davet ediyorum dedi.

MERSİNTİME'ı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir , Mersin olarak Basketbol , Atıcılık ve Atletizmde bir çok Uluslararası müsabakaya ev sahipli yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek Futbolda da böylesine bir müsabakaya ilk defa ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek 30 Kasım Günü Mersin Şehir Stadında oynanacak olan Türkiye - İsrail Kadınlar Milli Maçına tüm Mersinli spor severleri davet ediyorum dedi.Tesisleşme anlamında Türkiye'de 4. olduklarının altını çizen Demir , Mersin Şehir Stadı da Türkiye'deki en iyi zemine sahip stadlardan biri dedi. Her türlü hazırlıkları tamamladıklarını ve maça ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirten Demir , Kadın Milli takımımızın maçında göstereceğimiz ev sahipliğ performansı ile inşallah önümüzdeki dönemlerde A Milli Futbol takımımızın maçlarının da Mersin'de oynanmasını sağlayacağız dedi.

İl Müdürü Demir ziyaret sonunda MERSİNTİME İmtiyaz sahibi Aytur Gezer'e Milli Takımımızın formasını hediye ederek maça davet etti.

Kadın A Milli Takımımız aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Fatoş Yıldırım (Fomget Gençlik ve Spor), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Ece Tekmen (ALG Spor), Eda Karataş (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam)Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1), Ecem Cumert (ALG Spor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

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