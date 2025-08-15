Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Levent Ergün, beraberindeki heyetle Hakkâri Valiliğini ziyaret etti.

2. Ordu Komutanlığı görevini yürütürken yeni görevine atanan Orgeneral Ergün, ziyareti kapsamında valilik ziyaretçi defterini imzaladı ve ardından Hakkâri Valisi Ali Çelik ile makamında bir araya geldi.

Vali Çelik, Orgeneral Ergün’ün yeni görevini tebrik ederek, nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Orgeneral Ergün’e; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti.