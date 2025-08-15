İzmir Ekonomi Üniversitesi Beyaz Köşk Anaokulu öğrencileri, "Müze Okuluma Geldi" projesi kapsamında İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’nden ilham alarak hayallerindeki müzeyi resmetti. Minik sanatçıların eserleri, 21 Ağustos’a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Beyaz Köşk Anaokulu öğrencileri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle gerçekleşen ‘Müze Okuluma Geldi’ projesi kapsamında hayal güçlerini kullanarak özel bir sergiye imza attı. İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’ni gezerek arkeoloji, müzecilik ve sanat temalarının işlendiği atölye çalışmasına katılan, kültürel mirasla ilgili bilgiler edinen çocuklar, finalde ise akıllarında canlandırdıkları rengarenk müze tasarımlarını resme aktardı. Çocukların, büyük ilgi ve beğeni toplayan resimlerinden oluşan İzmir’e Çocuk Eli Değdi: İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’nden Bir Bakış Sergisi, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış kurdelesini kesen çocuklar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Çocukların emeklerinin çok güzel bir yansıması olan ve 21 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek serginin açılış töreni; İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, Meclis Üyesi Adile Dilek Mutlutürk, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

"Tarihi zenginliği yorumladılar"

Etkinliğin açılışında konuşan İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara, "Projede amacımız, çocuklara erken yaşta kültürel değerlerin farkındalığını kazandırmak, geçmişle bağ kurmalarını sağlamak ve İzmir’in tarihi zenginliğini çocukların gözünden yeniden yorumlamaktı. Proje süresince çocuklarımız, İzmir Ticaret Tarihi Müzesi koleksiyonundaki eserleri yakından inceledi. Kendi bakış açılarını ve hayal güçlerini kullanarak özgün üretimler gerçekleştirdi. Bu süreçte çocuklar, tuval üzerine resimler yaparken, geçmişten ilham alan nesneler de tasarladı. Çocuklarımızın mutluluğuna ve gözlerindeki ışıltıya tanıklık etmek, bizleri de çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

"Estetik algıları gelişti"

İzmir Ticaret Odası Etkinlik Görevlisi, Arkeolog Gizem Polat ise, çocuklarla bir arada olmanın harika bir duygu olduğunu ifade ederek, "Çocuklara yönelik düzenlenen atölye çalışmasında arkeoloji, müzecilik, kültür ve sanat temaları bir araya getirilerek öğrenme ortamı sağlandı. Etkinlikte, eski dönemlerde kullanılan seramik kap formları tanıtıldı. Çocuklar, bu formları günlük kullanım eşyalarıyla ilişkilendirerek kendi seramik tasarımlarını üretti. Ardından da çocuklardan hayallerindeki müzeyi tasarlamaları istendi. Bu sayede hem geçmişe dair bilgiler pekiştirildi hem de müzecilik kavramı deneyimlendi. Atölye, çocukların estetik algılarını geliştirmelerini ve özgün düşünmelerini destekleyen etkili bir öğrenme süreci sundu" diye konuştu.