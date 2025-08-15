Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Küçükköy Halk Müziği Derneği Korosu tarafından düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu.

Sarımsaklı Pazaryeri’nde gerçekleşen ücretsiz konseri, aralarında Almanya’nın Düren kenti Belediye Eş Başkanı Andreas Isacke’nin yanı sıra Ayvalık Müzik Derneği üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi coşkuyla izledi.

Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı ve Şef Selami Seler’in öncülüğünde daha önce 9 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen konser, koro ve solo halinde seslendirilen türkülerle taçlandırıldı.

Konseri; ülkesi Almanya’da Barış Manço’nun şarkılarını büyük bir başarıyla seslendirmesiyle de tanınan Düren Belediyesi Eş Başkanı Andreas Isacke de Balıkesirli eşi Ahu Isacke ile halkın arasında büyük bir keyifle izledi.

Konser; İzmir Marşı’nın sahnedeki sanatçılarla ve izleyicilerle hep bir ağızdan seslendirilmesiyle coşkuyla sona erdi.

Dernek Başkanı Nezihe Baltacı konser sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Ağustos Cumartesi günü Altınova belediye binası önünde, Eylül ayında ise düşman işgalinden kurtuluş günleri programları çerçevesinde Balıkesir’in İvrindi, Balya, Havran gibi ilçelerinde de halk konserlerini sürdüreceklerinin müjdesini verdi.