İDMAN YURDU 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

TFF 3. Lig 3. Grupta Mersin'i temsil eden İçel İdman Yurdu , Mersin Şehir Stadında oynanan maçta Gümüşhanespor'u 1 - 0 mağlup etti.

Setaç Güzel , İhsan Uğur Göktaş , Özkan Zileli , Erhan Karayer , Aslan Gök , Ömer Önder , Furkan Işıkdemir , Batuhan Ayvaz , Sabit Hakan Yılmaz , Ömer Faruk Sezgin ve Murat Can Bölükbaşı 11'i ile sahaya çıkan Bölükbaşı 11'i ile sahaya çıkan İçel İdman Yurdu , Gümüşhanespor'u karşılaşmanın 15.dakikasında Batuhan'ın attığı gol ile 1 - 0 mağlup ederek 3 puan aldı ve haftayı 20 puan ile tamamladı.