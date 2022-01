MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "ATATÜRK’ÜN VE KAHRAMAN ECDADIMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Akdenizin incisi Mersin, hükümetimizin 19 yıldır sürdürdüğü yatırım ve desteklerle, her alanda kurtuluşunun 100’üncü yılına yakışır bir ivme kazanmıştır" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti hükümeti tarafından ülkemize kazandırılan eser ve hizmet siyasetinden Mersin'in de payını en yüksek oranda almıdığını belirten Yılmaz, Mersin bu 19 yıllık dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş eserlere ve hizmetlere kavuştuğunu söyledi.

"Mersinimiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında da ön sıralarda yer almaktadır"

2023 hedeflerinin en önemli sembollerinden birinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali olduğunun altını çizen Yılmaz, "Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer santralinin 1. ünitesi 2023 Mayıs’ında faaliyete geçecek olup, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile, ülkemizin elektrik ihtiyacının % 10’ unu karşılayacaktır. Üreteceği elektrikle kalkınmamıza, Karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, Teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacak bu önemli yatırıma ev sahipliği yapan Mersinimiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında da ön sıralarda yer almaktadır" dedi.

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ilimize her alanda yatırımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz"

Zeynep Gül Yılmaz, "Ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Limanı ve Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımız, 10 bin kişilik istihdamları ve milyar dolarları aşan ticaret hacimleri ile ekonomimize çok ciddi katkı sağlamaktadır. 19 yıllık hükümetlerimiz döneminde, ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda ilimizde 38 milyar lira tutarında yatırım yapılmıştır. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ilimize her alanda yatırımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

"Mersin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancını boşa çıkarmamıştır"

Mersin'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancını boşa çıkarmadığının altını çizen Yılmaz, " Kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne giren Mersinimiz, Her karış toprağı gazi, her vatanseveri kahraman olan ülkemizde, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde pek çok isimsiz kahraman çıkarmıştır. Torosların zirvesindeki Arslanköy’den Karboğazı’na, Alata Çayından Kavaklıhan’a kadar, Mersin’in dört bir yanı Fransız ve Ermeni zulmüne karşı kutlu bir özgürlük direnişinin silinmez iz ve sembolleriyle doludur. Mersin; “Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inancını boşa çıkarmamıştır" dedi.

"Bugünkü muhalefet Atatürk’ ün kurduğu Cumhuriyet’ in tüm değerlerine ihanet içindedir"

Yılmaz, "Başta CHP olmak üzere, bugünkü muhalefet, Atatürk’ ün kurduğu Cumhuriyet’ in tüm değerlerine ihanet içindedir. Kahraman ecdadımızın uğrunda canından geçtiği vatan topraklarında sürekli kargaşa, kaos yaratma peşindedir. Geçtiğimiz 2018 genel seçimlerinde ve 2019 yerel seçimlerinde, ülkemizin belli başlı birçok şehir ve büyükşehirlerinde kurdukları ittifakın, en somut örneklerinden birisi de Mersinimizde gerçekleşmiştir.

Hem genel seçimlerde, hem de yerel seçimlerde, özellikle CHP, HDP ve İyi Parti birlikte hareket etmişlerdir. Büyükşehirde HDP aday çıkarmamış, İyi Parti başvuruyu geciktirmiş de çıkaramıyormuş gibi yaparak aday çıkarmamış, netice olarak CHP nin büyükşehir adayına hep birlikte destek vermişlerdir. Bu sebeple, şu an mevcut Belediye yönetimi de, ittifaka verilen verilen sözlerden olsa gerek, Millet İttifakı bileşenlerine hizmet edebilmek için çalışan işçilerden binlercesinin iş akdine, çeşitli kılıflarla son vermiştir. Tabi burada da “Kılıçdaroğlu’nun namus sözü veriyorum, bizim belediyelerden işçi çıkarılmayacak” sözü de, diğer sözleri gibi hikaye olmuştur.

HDP eski eş genel başkanı, PKK sevicisi ve destekçisi Selehattin Demirtaş’ın cezaevinden 24 Kasım 2021 de saat 09.10 da attığı tweet ile ortak miting çağrısı yapması üzerine, iradesini Demirtaş ve HDP ye teslim etmiş olan Kılıçdaroğlu, bunu emir telakki etmiş, aynı gün saat 17.59 da “ Haydi meydana, ilk mitingimiz Mersin’ de” diye tweet atmıştır. 04 Aralık 2021 de Mersin’ de, büyük çoğunluğu civar illerden taşınılan insanlarla, yapılan bu ortak mitingde, miting alanının yarısından fazlasını, özellikle yarısından sona kadar HDP, ön kısımları da CHP, İyi Parti ve muhalif diğer küçük partiler doldurmuştur. Ayrıca, 04 Aralık’ ta mitingler için yasaklı olan “Cumhuriyet Meydanı” ısrarıyla mağdur edebiyatı yapan ve bunun üstünden de siyasi rant devşirmeye çalışan CHP ve muhalefet, bugün tören için kabul gören “Cumhuriyet Meydanı” talepleri noktasında sessiz kalmışlardır" dedi.

"Atatürk’ün ve kahraman ecdadımızın kemiklerini sızlatıyorlar"

Zeynep Gül Yılmaz, "Bugün, yani 03 Ocak Mersin’ in kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde, bu toprakları bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canını hiç acımadan ortaya koyan kahraman ecdadımızın kemikleri sızlayacak, memleketimizin sinesi kanayacaktır. Çünkü, “Mersin Metro Temel Atma Töreni Lansmanı” adı altında, henüz resmi prosedürleri bile tamamlanmamış bir yatırım planının, temel atma lansman programını gerçekleştirecek olan muhalefet; her ne kadar billboardlara Kılıçdaroğlu ve Akşener’ in katılımlarıyla diye çıksa da, aynı şekilde ortakları HDP ve tüm terör destekçilerini yine oraya toplayacaktır. Atatürk’ ün Partisinden fersah fersah uzaklaşan günümüz CHP si, HDP ile kol kola girip birbirine güzellemeler dizerken, bu tutumu ile Atatürk’ün ve kahraman ecdadımızın kemiklerini sızlatmaktadır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bir ay arayla Mersin’de yapacakları bu ikinci program, tesadüf olmadığı gibi, siyaseti algılarla yönetmeye alışkın olan muhalefetin, yine bir algı oyunudur. Mersin’ de daha önce topladıkları ve toplayacak oldukları insanların büyük çoğunluğu, Mersin’in yerli insanı değildir, sağdan soldan taşıma ile gelen vatandaşlardır. Yani Mersin hem bölge itibariyle, hem HDP nin yoğun olduğu bir yer olması itibariyle, hem de İyi Parti ve diğer destekçi partilerin rahat ittifak yapabilmeleri sebebiyle seçilmekte ve sanki Mersin’de, Türkiye’ de Millet ittifakı çok güçlü, algısı yaratılmak istenmektedir" şeklinde konuştu.

"Mersin halkı CHP ve İyi Parti’nin yaşadığı bu akıl tutulmasını unutmayacaktır"

Mersin halkı, değerli hemşehrilerim, bu algı oyunlarına pabuç bırakmayacağı gibi, sadece Ak Parti gitsin de nasıl giderse gitsin mantığı ile hareket edip, bu motivasyon ile bir araya gelen CHP ve İyi Parti’nin yaşadığı bu akıl tutulmasını da unutmayacaktır diyen Yılmaz, " Cumhur ittifakının, milletin ve istiklalin bekası için bir araya gelen samimi detekçileri ve sevenleri, bu sahte kalabalıklara eyvallah etmeyecek, ecdadının kemiklerini sızlatmayacak, sızlatanlara fırsat vermeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mersin’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyor; AK Parti hükümetlerimizle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarıyla, birlik, beraberlik içinde ulaşma hedefimizi ve kararlılığımızı defaatle ifade ediyorum.

Bu vesileyle; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız, milletimiz, devletimiz ve mukaddeslerimiz uğruna canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.