AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya İl Başkanı Aldemir’in yanı sıra, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu, İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Başkanları da katılım sağladı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Adem Aldemir, Tarsus’a yapılan yatırımları hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın bölgeye büyük hizmetler kazandırdığını vurguladı.

"Yatırımın Kralını Tarsus’a Yaptık"

Başkan Aldemir konuşmasında, “Değerli dava arkadaşlarım, yatırımsa yatırımın kralını Tarsus’a yaptık. Çukurova Bölgesel Havalimanı burada. Tarsus’un ekonomisi büyüyecek, istihdam artacak. Bu yatırımın yıllar sonra ne kadar isabetli bir karar olduğunu hep birlikte göreceğiz. Pamukluk Barajı, Hızlı Tren Hattı, yapılan yollar, okullar, spor salonları… Tarsus’a yapılanları saymakla bitiremeyiz. Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Türkiye’nin dört bir yanına yollar, köprüler, hastaneler, barajlar, nükleer santral inşa etti. Bu hizmetlerle gurur duyuyoruz.” dedi.

"Tarsus Hizmetin En İyisini Hak Ediyor"

Konuşmasında Tarsus Belediyesi’ne de eleştiriler yönelten Aldemir, şunları kaydetti:

“AK Parti bu kadar hizmet yaparken, mevcut Tarsus Belediye Başkanı verdiği sözlerden hangisini yerine getirdi? Tarsus bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor. O halde ne yapacağız? Başkanlarım, çıkacağız ve tüm bunları vatandaşlarımıza anlatacağız. Tarsuslu hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bunun için çok daha fazla çalışacağız, planlı ve organize olacağız. Meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve tüm teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Yapılmayan hizmetleri, varsa yolsuzlukları, rüşveti, hırsızlığı anlatacağız. Bunu siyaset için değil, milletimiz ve Allah rızası için yapacağız.”

Toplantı AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in başkanlığında, teşkilat mensuplarının karşılıklı istişareleri ile devam etti.