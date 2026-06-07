Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de 12 yıl aradan sonra belediye başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde telefonla vatandaşlara seslendi. Mustafapaşa halkını seçim sonuçlarından dolayı tebrik eden Erdoğan, 'Büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde sandıkların açılması sonrası Mustafapaşa Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı Cumhur İttifakı seçmenlerine teşekkür etti. Erdoğan konuşmasında, 'Her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime en samimi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Seçimler bitti. Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık, bir tanesini de MHP aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması meydanda toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.