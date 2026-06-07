CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, işyeri kiralarında esnaf ve sanatkârların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, “Kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergiyi esnaf ödüyor. Bu adil değildir” dedi.

Ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden biri olan esnaf ve sanatkârların işyeri kiralarındaki stopaj yükü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif ile esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı kişilerin işyeri kira ödemelerinde stopaj kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

KİRAYI ÖDEYEN ESNAF, VERGİYİ DE ÖDÜYOR

Mevcut uygulamada işyeri kirasından doğan stopaj, kira gelirini elde eden mal sahibi yerine kiracı konumundaki esnaf tarafından ödeniyor. Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve sürekli yükselen kira bedelleri altında ayakta kalmaya çalışan esnaf, bu uygulama nedeniyle bir kez daha cezalandırılmış oluyor.

Dinçer’in teklifinin gerekçesinde, ekonomi politikalarındaki hatalar nedeniyle oluşan yüksek enflasyon ve maliyet artışlarının esnaf ve sanatkârları ciddi şekilde zorladığı, birçok işletmenin kapanma noktasına geldiği vurgulandı.

“STOPAJ HAKSIZ VERGİ YÜKÜNE DÖNÜŞTÜ”

Kanun teklifinin madde gerekçesinde, stopaj uygulamasının esnaf ve sanatkârlar açısından haksız bir vergi uygulamasına dönüştüğü belirtilerek bu yükün kaldırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Teklife göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin ilgili bendine “esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı kişiler tarafından yapılanlar hariç” ibaresi eklenecek. Böylece esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılan işyeri kira ödemelerinde stopaj uygulanmayacak.

“ESNAF EKONOMİK KRİZ ALTINDA EZİLDİ”

Dinçer, esnafın ekonomik krizin altında ezildiğini belirterek, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının faturasının küçük işletmelere çıkarıldığını söyledi.

Dinçer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımız yüksek enflasyonla, artan maliyetlerle, ağır kira bedelleriyle mücadele ediyor. Buna rağmen kira gelirini elde eden mal sahibi yerine stopaj yükü kiracı esnafın sırtına bırakılıyor. Bu adil değildir. Esnaf ve sanatkârlarımızın üzerindeki bu haksız vergi yükü kaldırılmalıdır.”

Teklifin yasalaşması halinde, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı kişilerin işyeri kira ödemelerinde stopaj yükü ortadan kalkacak. Düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.