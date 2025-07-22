Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı önleyici faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ormanlık alanlardan geçen yol kenarlarında temizlik ve biyokütle azaltma çalışmaları yürütülüyor.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, orman içi yollarda yangın riskini artıran kuru otlar, çalılar, üretim artıkları ve doğal budamalarla oluşan kurumuş dallar temizlenerek ortamdan uzaklaştırıldı. Bu sayede, yangınların yayılma hızı ve enerjisinin azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca olası bir yangında alevlerin ilerlemesini önlemek ve ekiplerin müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla yangın emniyet şeritleri oluşturuldu, mevcut şeritlerin bakımları yapıldı.

Yetkililer, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların da duyarlı olmaları çağrısında bulundu.